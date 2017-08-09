В Атырау пройдет грандиозный спортивный фестиваль по 15 видам единоборств

Фестиваль боевых единоборств «Atyrau Sport Fest 2017» приурочен к предстоящему Дню Спорта, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





Мероприятие намечено на 19 августа и пройдет в формате состязаний по 15 видам единоборств таких как ММА, дзюдо, самбо, боевое самбо, таеквандо, жекпе-жек, каратэ ВКФ, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, панкратион, греко-римская борьба, джиу джитсу, киокушинкай каратэ, вольная борьба и другие, где лучшие спортсмены Атырауской области сразятся с достойными соперниками из стран ближнего и дальнего зарубежья. Планируется, что в нефтяную столицу съедутся спортсмены из 16 государств - Украины, России, Грузии, Азербайджана, Бразилии, Кореи, Турции, Испании, Тайланда, Польши, Бельгии, Ирана, Марокко и других стран.





Как рассказал организатор мероприятия, руководителя областного управления физической культуры и спорта Азамата БЕКЕТ, спортивный фестиваль проводится с целью популяризации спорта в регионе и пропаганды здорового образа жизни.





-В ходе ATYRAU SPORT FEST-2017 зрители смогут за один вечер увидеть все виды единоборств. Для гостей фестиваля мы приготовили и бой вечера по ММА - в поединке с бразильским спортсменом Фортунато Лапой сразится Атырауский именитый боец Исатай Темиров. Отмечу, что мероприятий такого формата и такого масштаба в Казахстане еще не было. Данный фестиваль мы намерены сделать ежегодным. В следующем году в Атырау планируется провести фестиваль игровых видов спорта, - рассказал Азамат БЕКЕТ.





Также в программу вечера войдет выступление известных представителей казахстанской эстрады и зарубежных звезд. Зрителей также ждет лазерное шоу и показательные выступления юных спортсменов Атырауской области.





ATYRAU SPORT FEST-2017 состоится 19 августа в Ледовом дворце. Начало фестиваля в 18.00, вход бесплатный.



