В Алматы мужчина на мопеде поехал в ближайший магазин и попал в аварию

В Алматы на ул.Шокая произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Pajero и мопеда , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла по ул.Шокая. Как рассказала супруга мопедиста, у них дома идет стройка, и муж решил съездить в ближайший магазин за пивом. Когда возвращался обратно, из переулка, не пропустив, выехала женщина на Mitsubishi. Водитель мопеда не успел затормозить, попытался объехать, но не успел и врезался в джип, ударившись головой о боковое стекло.





В ожидании помощи окровавленный мужчина открыл бутылку с пивом. В итоге уже выпившего пострадавшего госпитализировали в 4 ГКБ.





Со слов жены пострадавшего, мужчина никогда не садится за руль выпившим, и за 6 лет за рулем в аварии не попадал.



