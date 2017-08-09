В Алматы мужчина на мопеде поехал в ближайший магазин и попал в аварию
9 августа 2017, 15:31
Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали.
В Алматы на ул.Шокая произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Pajero и мопеда, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла по ул.Шокая. Как рассказала супруга мопедиста, у них дома идет стройка, и муж решил съездить в ближайший магазин за пивом. Когда возвращался обратно, из переулка, не пропустив, выехала женщина на Mitsubishi. Водитель мопеда не успел затормозить, попытался объехать, но не успел и врезался в джип, ударившись головой о боковое стекло.
В ожидании помощи окровавленный мужчина открыл бутылку с пивом. В итоге уже выпившего пострадавшего госпитализировали в 4 ГКБ.
Со слов жены пострадавшего, мужчина никогда не садится за руль выпившим, и за 6 лет за рулем в аварии не попадал.
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