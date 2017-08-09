Король Бахрейна посетит саммит ОИС в Астане

Спецпосланник Президента Казахстана вручил Королю Бахрейна приглашение на Саммит ОИС в Астане, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





7-8 августа Королевство Бахрейн посетил с визитом Спецпосланник Президента - Заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов.





В рамках визита спецпосланник был принят Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Также состоялись его двусторонние встречи с Министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халедом бен Ахмадом Аль Халифой и Министром образования Маджидом бен Али Аль-Нуейми.





А. Камалдинов вручил Королю Хамаду бен Исе Аль Халифе приглашение Президента Нурсултана Назарбаева для участия в первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям 10-11 сентября в Астане, о проведении которого Глава государства объявил на 13-м Саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 года.





На Астанинский Саммит ОИС, направленный на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического потенциала, приглашаются все государства-члены Организации (55 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций. Ожидается, что 10 сентября участники Саммита примут участие в церемонии закрытия Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».





Король Бахрейна с большой признательностью принял приглашение Главы государства и отметил, что данная инициатива является важной в контексте усилий по поддержке прогресса и развития Исламского мира. Он высоко оценил роль Президента Н. Назарбаева как миротворца и глобального политика. Бахрейнский монарх выразил намерение принять участие в предстоящем саммите ОИС в Астане.



