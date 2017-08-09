В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение
9 августа 2017, 15:39
По области возможен град, шквал.
В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
10-11 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. 10 августа возможен град, шквал.
Фото: ntv.ru
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