Жителя Актау подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней
9 августа 2017, 16:04
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Жителя Актау подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Инцидент произошел в субботу, 5 августа. Девушка, как рассказали сотрудники парка аттракционов, расположенного на набережной 5А микрорайона, совершала утреннюю пробежку. Она была в наушниках.
"Ее преследовал мужчина. После ее обнаружили отдыхающие. Она была без сознания", - рассказали сотрудники парка.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции Актау.
"В отношении задержанного ведется досудебное расследование по части 3 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в ИВС УВД Актау", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Источник: Lada.kz
Фото: соцсети
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