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Жителя Актау подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней

9 августа 2017, 16:04

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Жителя Актау подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Инцидент произошел в субботу, 5 августа. Девушка, как рассказали сотрудники парка аттракционов, расположенного на набережной 5А микрорайона, совершала утреннюю пробежку. Она была в наушниках.

"Ее преследовал мужчина. После ее обнаружили отдыхающие. Она была без сознания", - рассказали сотрудники парка.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Актау.

"В отношении задержанного ведется досудебное расследование по части 3 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в ИВС УВД Актау", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Источник: Lada.kz
Фото: соцсети

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