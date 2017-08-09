Учредительное собрание Венесуэлы объявило себя главным органом власти в стране

Указ был принят накануне, 8 августа, единогласно, его подробности пока не сообщаются.

Национальное учредительное собрание (Национальная конституционная ассамблея) Венесуэлы приняло закон, который позволяет ему контролировать все органы государственной власти страны, сообщает местная газета El Universal, передает передает NEWSru.com





Глава НУС Делси Родригес заявила, что с настоящего момента ни одна ветвь власти в стране не сможет никаким образом препятствовать решениям нового законодательного органа.





Кроме того, НУС приняло закон о создании Комиссии по установлению правды, справедливости и мира. "Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - заявила Родригес, ранее возглавлявшая венесуэльский МИД.





Национальное учредительное собрание (конституционная ассамблея) - орган, который был сформирован по итогам выборов, прошедших в Венесуэле 30 июля. Оно должно заменить контролируемый оппозицией парламент и санкционировать поправки в конституцию, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро.





Создание НУС было встречено неодобрением как оппозицией Венесуэлы, так и международным сообществом. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в НУС "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Венесуэлы.





В ЕС выразили сожаление по поводу решения венесуэльских властей провести выборы в это собрание. В частности, по мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это усугубит кризис и может привести к "использованию власти без контроля".





Оппозиция Венесуэлы также не признает итоги выборов и провоцирует массовые выступления протеста против действий властей. Ранее Генпрокуратура потребовала прекратить деятельность Ассамблеи, поскольку на выборах в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу Генпрокуратуры страны. Это подтвердило опасения оппозиции, что НУС будет использовать свои полномочия для искоренения любой критики правящего режима.





Венесуэла находится в глубоком кризисе. В стране наблюдается рецессия, высокая инфляция, нехватка продовольствия и медикаментов. За четыре месяца постоянных антиправительственных протестов в Венесуэле погибло около 120 человек.



