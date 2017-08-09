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На Капчагайском водохранилище спасено три человека

9 августа 2017, 16:12

Среди них гражданин России.

Спасатели подразделения Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области Капшагайского региона спасли троих человек, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДЧС области, 7 августа на пульт дежурного управления единой диспетчерской службы 112 поступило сообщение о том, что два жителя южной столицы на гидроскутере оказались посреди Капшагайского водохранилища. Спасатели на катере оперативно прибыли на место, взяли гидроскутер на буксир и доставили на берег. Как выяснилось, у них закончилось топливо и они самостоятельно не смогли добраться на берег.

Также, 8 августа спасателями был спасен гражданин России, который на лодке поплыл за надувным матрасом, уплывшим от берега, и из-за ветра не смог вернуться самостоятельно. Через два часа он был возвращен на берег.


Фото: zaleskiy.com.

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