Калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако
9 августа 2017, 16:20
"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", - пишут очевидцы.
Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо, передает РИА Новости.
По словам автора ролика, опубликовавшего его на YouTube, небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем он увидел облако.
"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — комментирует видео на YouTube его автор.
Другие комментаторы поделились своими пугающими теориями.
"В этом густом облаке спрятан космический корабль", — пишет James Austria.
"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", — пишет Nitin Kumar.
"Это конец света", — пишет Chrome Who.
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