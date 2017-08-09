Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако

9 августа 2017, 16:20

"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", - пишут очевидцы.

Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо, передает РИА Новости.

По словам автора ролика, опубликовавшего его на YouTube, небо внезапно потемнело, задул сильный ветер, а затем он увидел облако.

"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — комментирует видео на YouTube его автор.

Другие комментаторы поделились своими пугающими теориями.

"В этом густом облаке спрятан космический корабль", — пишет James Austria.

"Создается впечатление, что оно может упасть в любой момент", — пишет Nitin Kumar.

"Это конец света", — пишет Chrome Who.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...