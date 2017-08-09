Генеральный менеджер «Кубка легенд»: В Астане турнир прошел отлично
9 августа 2017, 16:45
Тамерлан Куриев высоко оценил уровень проведения «EXPO 2017 Football Cup».
«Ваша сторона сделала ошибок втрое меньше, чем я в первые годы существования «Кубка Легенд». Без мелких неурядиц невозможно что-либо вообще провести, будь ты даже гуру в этом деле, потому что всегда есть человеческий фактор или форс-мажор», - сказал он.
По словам Куриева, в Астане EXPO-2017 Football Cup прошел отлично: были соблюдены все условия для хорошего футбола, дружеской атмосферы, было внимание со стороны СМИ, болельщиков и высокопоставленных лиц.
«Но, самое главное, что было – это праздник для детей. На трибунах их было много. А какой мастер-класс провели звезды футбола для более чем трехсот детей – это и вовсе поразительно!», - добавил организатор «Кубка легенд».
Напомним, на прошедших выходных в столице прошел международный турнир «EXPO 2017 Football Cup». В турнире приняли участие легендарные спортсмены Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и другие. Казахстан представили ветераны отечественного футбола в составе с Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым и Андреем Финонченко. На стадионе «Астана Арена» встретились сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также Сборная звезд. Победителями «EXPO 2017 Football Cup» стали россияне.
Турнир «EXPO 2017 Football Cup» аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футбольные кумиры прошлых лет, недавно завершившие свою карьеру. Такое масштабное спортивное событие впервые пройдет в столице Казахстана.
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