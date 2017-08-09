Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве
9 августа 2017, 16:57
Единственной женщиной в правительстве Ирана была министр здравоохранения и медицинского образования.
Президент Ирана Хасан Роухани назначил на официальные должности в правительстве трех женщин, сообщает сайт президента, передает РИА Новости.
На замену вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, который ранее сообщил, что покинет должность, была назначена Лая Джунейди. Заместителем президента по делам женщин и семьи в новом правительстве выбрана Масуме Эбтекар, сменившая на этой должности Шахиндохт Молдаверди, которую президент назначил своим помощником по правам граждан.
Хасан Роухани во вторник представил для утверждения в парламент список кандидатов на должности в новом кабинете министров, после чего парламентарии начнут проверять личные дела кандидатов и изучать их планы, касающиеся новой должности. В представленном президентом списке кандидатов на министерские должности нет женщин.
Единственной женщиной, занимавшей министерскую должность с момента образования Исламской Республики Иран, была Марзие Вахид Дастджерди — она была министром здравоохранения и медицинского образования в кабмине ныне экс-президента Махмуда Ахмадинежада.
Фото © AFP 2017 / Atta Kenare
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