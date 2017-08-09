Развитие внутренних дорог в ЮКО будет способствовать улучшению экономических связей

Аким поручил ускорить работы и ввести дорогу в эксплуатацию до конца сентября месяца текущего года.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев совершил рабочий объезд и ознакомился в городе Шымкент с ходом строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, передает пресс-служба акима области.





В первую очередь, глава региона проверил ход работ по реконструкции улицы Жибек жилы, которая является крупным транспортным узлом и соединяет поселок Аксукент Сайрамского района с Тюлькубасским районом. Общая длина данного участка дороги составляет 7,8 километров. Завершение ремонтных работ, начатых в 2015 году запланировано на ноябрь месяц текущего года.









«Если ранее ширина проезжей части дорого с двухсторонним движением в четыре полосы составляла 7,5-8 метров, то на сегодняшний день она расширена до 15 метров. По окончанию работ на данной улице полностью решиться проблема с транспортными пробками, что в свою очередь позволит жителям Сайрамского района легко добраться в город. Руководители соответствующих сфер должны эффективно использовать выделенные средства», - сказал Ж.Туймебаев.









Вместе с тем, аким области отметил о необходимости перенять опыт иностранных компаний по строительству дорог. Также, аким поручил ускорить работы и ввести дорогу в эксплуатацию до конца сентября месяца текущего года.





Наряду с этим, Аким области ознакомился с проводимой работой по реконструкции участка автомобильной дороги областного значения - KX-97 «Аксу-Кобылами-Капитал-мусор свалка», протяженность которой составляет 9 км. На данном участке все работы планируют завершить в ноябре 2019 года.









Также, рабочая группа ознакомилась со схемой развития дорог, ведущих в зону отдыха «Каскасу». В рамках этого вопроса руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Н.Байгут рассказал о проводимой работе и ознакомил акима с планом строительства будущих дорог. Руководитель управления рассказал о проектах дорог, проходящих через Сайрамский в Толебийский район и в зону отдыха «Каскасу». В свою очередь, глава региона отметил, что эти проекты поспособствуют решению вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры в целях развития туризма в районах. поручил руководителю управления держать на постоянном контроле проводимые работы и рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию этих объектов до начала следующего года. Кроме того, в ходе объезда Жансеит Кансеитович подчеркнул, что в области, где ежегодно развивается сфера туризма, необходимо развивать все въездные и выездные дороги города, и дороги в направлении Сайрамского, Толебийского, Казыгуртского и Ордабасинского районов.









После этого, глава региона осмотрел ход работ по реконструкции дороги по улице К.Толеметова. Соотвествующие работы на проезжей части начались два года назад. Аким области поручил качественно и в срок завершить работы на данном участке. Помимо этого, аким предупредил, что строительство многоэтажных домов, тротуаров и посадка деревьев должны соответствовать статусу города Шымкент.









Также, в ходе объезда рабочая группа ознакомилась с реконструкцией участка 0-3,9 км автомобильной дороги областного значения КХ-37 «Шымкент-Кызыласкер-Туйетас». Работы на данном участке дороги начались в прошлом году и планируют завершить в ноябре месяце текущего года. Глава региона поручил сдать данный участок дороги до наступления холодов.









Фото: Самат Мырзалиев



