Атырауский ДВД обязали зарегистрировать угнанный автомобиль
9 августа 2017, 17:17
В связи с отсутствием состава преступления производство по уголовному делу прекращено.
ДВД Атырауской области отказался регистрировать автомобиль, купленный в Беларуси и числившийся угоне, сообщает "Мой ГОРОД".
С исковым заявлением в городской суд к ответчику ГУ "ДВД по Атырауской области" с требованием произвести государственную регистрацию автомобиля обратился местный житель. Выяснилось, что в 2013 году в городе Гродно Республики Беларусь истец приобрел машину, снял ее с учета в городской дорожной полиции УВД г. Гродно и пересек границу Республики Казахстан через пост Курмангазинского района Атырауской области с транзитным номером. Однако при обращении в уполномоченный орган для государственной регистрации автотранспорта получил отказ, поскольку автотранспорт числился в угоне. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"В связи с отсутствием состава преступления производство по уголовному делу прекращено. Решением суда автомобиль возвращен истцу. Суд, изучив материалы дела, обязал ГУ ДВД Атырауской области произвести государственную регистрацию транспортного средства. Решение суда вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Атырауского городского суда.
Фото: devyatka.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872302-c6c71515c1237a2a5f179f242ed30107
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...