Атырауский ДВД обязали зарегистрировать угнанный автомобиль

ДВД Атырауской области отказался регистрировать автомобиль, купленный в Беларуси и числившийся угоне

С исковым заявлением в городской суд к ответчику ГУ "ДВД по Атырауской области" с требованием произвести государственную регистрацию автомобиля обратился местный житель. Выяснилось, что в 2013 году в городе Гродно Республики Беларусь истец приобрел машину, снял ее с учета в городской дорожной полиции УВД г. Гродно и пересек границу Республики Казахстан через пост Курмангазинского района Атырауской области с транзитным номером. Однако при обращении в уполномоченный орган для государственной регистрации автотранспорта получил отказ, поскольку автотранспорт числился в угоне. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



