Подписаны ряд взаимовыгодных соглашений в сфере сельского хозяйства

Сегодня в рамках Казахстанско-китайского бизнес форума, посвященного провинции Хэнань, представители государственных органов Казахстана, неправительственных организаций, бизнес-сообщества встретились со 160 представителями китайского бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой продукции, легкой промышленности, машиностроения, агрохимии, биотехнологии и др.

Основной темой Форума была презентация экономических возможностей провинции Хэнань, налаживание бизнес кооперации между казахстанскими и китайскими предприятиями в виде инвестиционных вложений в расширение и создание новых совместных предприятий на территории Казахстана, налаживание двухсторонних поставок товаров между двумя странами.

В ходе форума сторонами были подписаны ряд взаимовыгодных соглашений и меморандумов в сфере сельского хозяйства, к примеру:

— по созданию совместного предприятия, новой современной промышленной цепи в сельском хозяйстве и животноводстве между китайской компанией Davo Industrial Ltd и казахстанской компанией China-Kazakhstan Modern Agricultural Development Co., Ltd;

— по строительству сельскохозяйственного парка между китайской компанией Henan Jinyanyinhai Seed industry Co., Ltd, и группой компаний «Жаннур Астана» и компанией One plus One Natural Flour Co.,Ltd.

Подписание данных документов придаст новый импульс развитию двухстороннего сотрудничества.

Справочно: Хэнань - провинция на востоке центральной части Китая с численностью населения около 100 млн. человек. Специализацией региона является сельское хозяйство — основной производитель пшеницы, кунжута, кукурузы, риса, говядины, хлопка, свинины, животного масла и кукурузы. Производство и переработка продуктов питания составляет более 14% продукции вторичной промышленности провинции. Индустрия Хэнань традиционно основана на легком текстиле и пищевой промышленности, но в последние 15 лет диверсифицировала отрасль металлургической промышленности, производства бензина, цемента, химической промышленности, машиностроении и электронике.