В Белоруссии нашли крест воина времён Ивана Грозного
9 августа 2017, 17:19
Месторасположение крепости "Сокол" в окрестностях Полоцка Витебской области, где и обнаружили артефакт, открыли два года назад.
Археологи-волонтёры обнаружили на раскопках крепости "Сокол" под Витебском уникальный крест середины XVI века, сделанный из кости, сообщает "Еврорадио", передает Life.ru.
Саму крепость нашли два года назад во время раскопок. Тогда археологи сообщали, что крепость построили в 1566 году. Она простояла 13 лет. После этого строение уничтожили войска короля Речи Посполитой Стефана Батория.
— Мы точно знаем дату, когда крест попал в землю, — 25 сентября 1579 года. В этот день в крепости "Сокол", которую штурмовали войска Речи Посполитой, произошёл пожар, — рассказали специалисты.
Специалисты подчеркнули, что более дешёвые версии таких украшений отливались из бронзы. А в данном случае заметна ручная работа. На кресте читаются надписи: "Николай" и, как предполагается, "Варлаам".
Фото: vk.com/euroradio
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