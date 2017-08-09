В Белоруссии нашли крест воина времён Ивана Грозного

Саму крепость нашли два года назад во время раскопок. Тогда археологи сообщали, что крепость построили в 1566 году. Она простояла 13 лет. После этого строение уничтожили войска короля Речи Посполитой Стефана Батория.





— Мы точно знаем дату, когда крест попал в землю, — 25 сентября 1579 года. В этот день в крепости "Сокол", которую штурмовали войска Речи Посполитой, произошёл пожар, — рассказали специалисты.





Специалисты подчеркнули, что более дешёвые версии таких украшений отливались из бронзы. А в данном случае заметна ручная работа. На кресте читаются надписи: "Николай" и, как предполагается, "Варлаам".