В МОК допустили включение киберспорта в программу ОИ-2024

Киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом Associated Press сказал трехкратный победитель ОИ в гребле на байдарках и каноэ, член Международного олимпийского комитета (МОК) Тони Эстанге,

«Молодежь заинтересована в киберспорте. Давайте взглянем на это. Давайте встретимся с ними и попробуем навести мосты. Я не хочу сразу говорить "нет". Думаю, интересно взаимодействовать с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и узнать, почему он имеет такой успех», — заявил Эстанге.





В сентябре на 130-й сессии МОК в Лиме столицей летних Олимпийских игр 2024 года официально назовут Париж. Окончательный список видов спорта, которые будут представлены на ОИ в столице Франции объявят после Олимпиады 2020 года в Токио.





В апреле этого года о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу заявляла глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.