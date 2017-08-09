Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и третьих стран

В период с 21 июля по 4 августа 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию Республики Казахстан, выявлено 13 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений, в том числе:

— из Российской Федерации в 7 случаях продукция (огурцы 8 тонн, томаты 12 тонн, пиломатериалы 108 куб.м) была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом.

— из Республики Узбекистан в 3 случаях ввоза 58,75 тонн фруктов выявлены нарушения Единых фитосанитарных требований ЕАЭС (отсутствие записи о происхождении продукции из зон, мест или участок свободных от карантинных объектов).

Кроме того, при ввозе из Республики Кыргызстан персиков весом 160 кг выявлен карантинный объект - персиковая плодожорка. По данному факту материалы переданы в суд.В срезах цветов в количестве 312 штук из Эквадора обнаружен карантинный объект - западный цветочный трипс. В соответствии с требованиями карантинного законодательства зараженная партия цветов была уничтожена.

Также, в срезах цветов в количестве 120 штук из Израиля обнаружен карантинный объект - западный цветочный трипс. В соответствии с требованиями карантинного законодательства зараженная партия цветов также была уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 78,75 тонн и 108 куб.м возвращены на территории стран-экспортеров.