Почему казахстанские туристы полюбили Грузию, рассказал Ертысбаев
9 августа 2017, 17:48
Она ближе и понятнее, языкового фактора нет, менталитет близкий, - отметил посол РК в Грузии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев рассказал, почему казахстанские туристы полюбили Грузию, передает BNews.kz.
«Страна в 69 тысяч квадратных километров - маленькая, но она прекрасная, замечательная, и море, и горы, и долины. Компактная и в то же время разнообразная до невероятности. Видимо, Всевышний взял и так определил. Я бывал в Армении, Азербайджане - сухая скалистая местность. В Грузии какой-то оазис, рай. Шесть, а иногда семь миллионов туристов в год в зависимости от кошелька туристов - это миллиарды долларов они получают, а для такой маленькой страны - это очень существенно», - сказал Ермухамет Ертысбаев на брифинге в Министерстве иностранных дел РК.
Дипломат отметил, что в кратчайшие сроки власти Грузии отреставрировали Тбилиси, Мцхету, Батуми.
«Когда я весной 2013 года приехал в Тбилиси, было всего три или четыре рейса Алматы - Тбилиси. Сейчас ежедневно из Алматы летают рейсы и четыре рейса из Астаны. Казахстанцы очень полюбили Тбилиси и всю Грузию. Она ближе и понятнее, языкового фактора нет, менталитет близкий. Одним словом, нравится. Казахстанцы открыли для себя Грузию. Я очень рад, что, когда лечу из Тбилиси в Астану, фактически все рейсы заполнены из Тбилиси. Грузины с удовольствием приезжают в Астану и восхищаются нашей столицей», - добавил Ермухамет Ертысбаев.
Фото: из открытых источников.
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