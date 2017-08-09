К 1 сентября в Кызылординской области аварийных школ не будет

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной проведению дней культуры Кызылординской области в Астане, заместитель акима области Руслан Рустемов сообщил о развитии сферы образования.

До начала нового учебного года в Кызылординской области будет полностью решена проблема аварийных школ, сообщает ortcom.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной проведению дней культуры Кызылординской области в Астане, заместитель акима области Руслан Рустемов сообщил о развитии сферы образования.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 году одним из приоритетов антикризисного Плана действий акима области Крымбека Кушербаева было решение проблем аварийных школ.

Устранив трехсменное обучение в школах, руководство региона занимается вопросом аварийных школ. К 1 сентября 2017 года, как отметил Руслан Рустемов, их не будет.

- На 1 января 2013 года у нас числились 37 школ в аварийном состоянии. А уже в 2016 году за счет средств местного бюджета мы начали строительство последних 12 школ. В мае текущего года торжественно введено в эксплуатацию 9 школ. К 1 сентября нового учебного года откроем еще 3 школы. На этом вопрос аварийных школ в регионе будет полностью исчерпан, - заверил заместитель акима области.

Руслан Рустемов отметил, что Кызылординская область находится в первой пятерке лидеров по результатам ЕНТ по республике.

- 95% наших выпускников 2016 учебного года стали студентами колледжей и вузов. Хороших показателей мы добились и в текущем году. В 2017 году средний балл на ЕНТ по области составил 82,4 балла, а 20% выпускников региона, проходивших тестирование, набрали свыше 100 баллов на ЕНТ. Наш регион является единственной областью в Казахстане, который в рамках договоренности с правительством Российской Федерации обучает в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга около 400 кызылординских студентов. В 2018 году будет выпущен первый поток, для трудоустройства которого мы прилагаем максимум усилий уже сегодня, - сказал заместитель акима.



