Поздравление из космоса входит в программу Дней культуры Кызылординской области в Астане

О предстоящей культурной программе рассказал заместитель акима области Руслан Рустемов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

10-15 августа в Астане в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» пройдут Дни Кызылординской области. 270 деятелей искусства продемонстрируют жителям и гостям столицы разножанровое творчество, сообщает ortcom.kz.

О предстоящей культурной программе рассказал заместитель акима области Руслан Рустемов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Дни культуры Кызылординской области откроются выставкой прикладного искусства «Сыр шежіресі» в этноауле на территории ипподрома «Казанат». Вниманию гостей предложат экспонаты областного историко-краеведческого музея, олицетворяющие культурное наследие и историческое развитие региона.





- 25 известных в республике кызылординских мастеров декоративно-прикладного искусства выставят на продажу свои изделия на ярмарке «Восточный базар». Для всех желающих будут проводиться мастер-классы по изготовлению ювелирных и войлочных изделий, обработке кости и вязанию, - сказал Руслан Рустемов.

В этот же день, в 19.00 часов, на сцене Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького коллектив областного казахского музыкально-драматического театра имени Н. Бекжанова сыграет спектакль «Коркыт».

- Особенность постановки на сцене столичного театра в том, что будет участвовать автор произведения, лауреат государственной премии Республики Казахстан, казахстанский драматург Иран Гайып, - отметил заместитель акима.

Для маленьких зрителей 11 августа в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева приготовила постановку детская музыкальная студия «Әдемі».

12 августа в центральном городском парке пройдет шоу-концерт эстрадных коллективов и творческих групп Кызылорды. Популярный вокально-инструментальный ансамбль «Сыр самалы», эстрадные дуэты, трио и квартеты подарят праздничное вечернее настроение.

Кроме того, 12 августа спортсмены Приаралья на ипподроме «Казанат» будут состязаться в национальных видах спорта.

13 августа на территории ипподрома «Казанат» в этноауле состоится концерт оркестра народных инструментов имени Турмагамбетова, фольклорных ансамблей «Жаухармұра», «Ақмешіт», танцевальной группы «Томирис», жыршы-термеши, домбристов, эстрадных исполнителей.

Оркестр народных инструментов имени Турмагамбетва исполнит свыше двадцати произведений зарубежных, казахстанских и местных композиторов. Оркестр завоевал большую популярность благодаря своему неповторимому стилю исполнения, профессионализму.





Завершатся дни области 14 августа гала-концертом «Сырдария - Жырдария» в амфитеатре международной выставки «ЭКСПО-2017»

- Концерт будет особенный. Произойдет прямое подключение из космоса через порт МКС. Российские космонавты поздравят гостей и участников выставки с грандиозным казахстанским событием, - добавил Руслан Рустемов.

Стоит отметить, что 12-13 августа на площадке Дворца спорта «Казахстан» состоится сельскохозяйственная ярмарка, где столичным покупателям предложат около 260 тонн продукции Кызылординской и Алматинской областей.