В Алматы горели хозпостройки
Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В среду, 9 августа, в Алматы загорелись хозяйственные постройки в Бостандыкском районе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
По официальным данным, 09.08.2017 г. в 17:41 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горят хозпостройки по адресу: Бостандыкский район, ул. Пирогова, 13А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 17:49 часов, пожар локализован в 17:59 часов и ликвидировать в 18:14 часов.
Площадь пожара составила 50 кв.м.
При инциденте никто не пострадал.
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