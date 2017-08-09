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В Алматы горели хозпостройки

9 августа 2017, 18:22

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В среду, 9 августа, в Алматы загорелись хозяйственные постройки в Бостандыкском районе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По официальным данным, 09.08.2017 г. в 17:41 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горят хозпостройки по адресу: Бостандыкский район, ул. Пирогова, 13А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 17:49 часов, пожар локализован в 17:59 часов и ликвидировать в 18:14 часов.

Площадь пожара составила 50 кв.м.

При инциденте никто не пострадал.


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