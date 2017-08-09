В Мангистауской области объявили штормовое предупреждение
В четверг в регионе ожидаются гроза и град.
Синоптики объявили штормовое предупреждение по Мангистауской области, передает Zakon.kz.
10 августа на территории Мангистауской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра северного, северо-восточного направления 15-20 м/с.
В г. Актау днем 10 августа ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления 18 м/с.
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