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В Мангистауской области объявили штормовое предупреждение

9 августа 2017, 18:28

В четверг в регионе ожидаются гроза и град.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по Мангистауской области, передает Zakon.kz.

10 августа на территории Мангистауской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра северного, северо-восточного направления 15-20 м/с.

В г. Актау днем 10 августа ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления 18 м/с.


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