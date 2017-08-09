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На левобережье Кызылорды появится новый микрорайон

9 августа 2017, 18:37

Украшением микрорайона станет бульвар, где жители смогут прогуливаться.

По объемам жилищного строительства Кызылординская область входит в четверку лидеров наряду с Астаной, Алматы и Мангистауской областью. Информация была озвучена на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной дням Кызылординской области в столице в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017».

Строительство микрорайона из 18 многоэтажных домов начато на левом берегу Кызылорды. Генеральный план также включает возведение детского сада, центра обслуживания молодежи, студенческий городок университета «Болашак», а также и други социально-культурные объекты.

Украшением микрорайона станет бульвар, где жители смогут прогуливаться.

Как сообщил заместитель акима области Руслан Рустемов, одной из главных причин возведения нового жилого сектора является рост численности населения и повышение требований к комфорту.

По словам спикера, еще в 2012 году Кызылординская область по социально-экономическому развитию была на 16 месте, а по итогам 2013 года по темпам развития оказалась в первой пятерке. Особенно устойчивый рост наблюдается в сферах строительства, обрабатывающей промышленности и привлечения инвестиций.

В этом году было сдано в эксплуатацию 306,9 тысяч квадратных метров жилья, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года больше на 138 процентов.

За счет государственных средств с начала текущего года были сданы в эксплуатацию 19 многоэтажных домов на 980 квартир. До конца года планируется сдать еще 41 дом на 1809 квартир.

Как проинформировал Руслан Рустемов, 11 домов будут построены в качестве арендного жилья.


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