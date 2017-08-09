Среди казахстанских туристов не выявили вирус Коксаки – Минздрав РК

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК настоятельно рекомендует в случае ухудшения самочувствия после прибытия из Турции незамедлительно обращаться в медицинские организации по месту жительства.

По состоянию на 9 августа 2017 года случаев обращения, прибывших туристов из Турции в медицинские организации Республики Казахстан с признаками заболевания схожими на заражения вирусом Коксаки не зарегистрировано. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

С целью предупреждения заноса и распространения инфекции на территорию республики, в пунктах пропуска через Государственную границу на постоянной основе ведется мониторинг за лицами, прибывающими из-за рубежа, где также заболевших вирусом Коксаки не выявлено.

Наряду с этим, Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК настоятельно рекомендует в случае ухудшения самочувствия после прибытия из Турции незамедлительно обращаться в медицинские организации по месту жительства, при этом указав сведения о периоде нахождения в Турции, место отдыха, дату возвращения в Казахстан, информацию о контактных лицах, обращении за медицинской помощью в период пребывания в Турции, а также наименование туроператоров.

Коксаки является инфекционным заболеванием, входит в группу кишечных вирусов. Источником данной инфекции является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период инфекции варьируется от 2 до 35 дней, в среднем - до 1 недели.

Механизм передачи энтеровирусных инфекций - фекально-оральный (основной) и воздушно-капельный. Факторами передачи служат вода, овощи, загрязненные энтеровирусами в результате применения необезвреженных сточных вод при поливе. Также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Эпидемиологическую опасность представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, при купании, а также использовании в качестве источников питьевого водоснабжения, так и используемая в качестве рекреационных зон для купания населения.

Вместе с тем, по линии Всемирной организации здравоохранения информации об осложнении эпидемиологической ситуации в Турции не поступало.