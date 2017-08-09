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Вооруженные люди в камуфляже захватили отель в центре Риги

9 августа 2017, 19:09

Представитель полиции заявила радиостанции Baltkom, что в заведении произошел конфликт между постояльцем и владельцем.

В отель Garden Palace Hotel, расположенный в центре Риги, ворвались вооруженные люди. Как пишет Mixnews, неизвестные появились в гостинице в ночь на 9 августа и до сих пор остаются в здании. Внутрь никого не пускают.

Судя по фотографиям с места событий, которые публикует портал NRA, захватившие отель люди одеты в светлую камуфляжную форму. Также ресурс со ссылкой на руководство гостиницы сообщает, что неизвестные заходили в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу, отобрав у нее документы и телефон. Кроме того, женщине запретили одеться.

Представитель полиции заявила радиостанции Baltkom, что в заведении произошел конфликт между постояльцем и владельцем. Каких-либо подробностей власти не раскрыли.

Четырехзвездочный Garden Palace Hotel расположен в историческом центре столицы Латвии.

Кадр: nra.lv, источник – Лента.ру


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