Вооруженные люди в камуфляже захватили отель в центре Риги

Представитель полиции заявила радиостанции Baltkom, что в заведении произошел конфликт между постояльцем и владельцем.

В отель Garden Palace Hotel, расположенный в центре Риги, ворвались вооруженные люди. Как пишет Mixnews, неизвестные появились в гостинице в ночь на 9 августа и до сих пор остаются в здании. Внутрь никого не пускают.

Судя по фотографиям с места событий, которые публикует портал NRA, захватившие отель люди одеты в светлую камуфляжную форму. Также ресурс со ссылкой на руководство гостиницы сообщает, что неизвестные заходили в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу, отобрав у нее документы и телефон. Кроме того, женщине запретили одеться.

Представитель полиции заявила радиостанции Baltkom, что в заведении произошел конфликт между постояльцем и владельцем. Каких-либо подробностей власти не раскрыли.

Четырехзвездочный Garden Palace Hotel расположен в историческом центре столицы Латвии.

Кадр: nra.lv, источник – Лента.ру