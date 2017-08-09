В ЮКО снизились дисциплинарные взыскания, связанные с нарушением норм служебной этики

В ходе встречи Айбек Акбергенович сообщил, что за первое полугодие 2017 года было объявлено 956 конкурсов на вакантные государственные административные должности.

Сегодня в Региональной службе коммуникации состоялась пресс-конференция с участием исполняющего обязанности руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО Айбеком Шильмановым, а также с советником акима ЮКО – уполномоченным по этике местных исполнительных органов области Амирдином Алишевым по итогам проделанных работ за шесть месяцев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В ходе встречи Айбек Акбергенович сообщил, что за первое полугодие 2017 года было объявлено 956 конкурсов на вакантные государственные административные должности. По 501 (53%) из них определены победители, а 179 (36%) победителей были назначены с нижестоящей на вышестоящую должности, согласно принципу меритократии.





«Согласно 4 шагу Плана нации, 505 государственных служащих области успешно прошли назначенные на 3 месяца испытательные сроки. Все государственные служащие в первом полугодии 2017 года прошли стажировки», - сказал А.Шильманов.

Наряду с этим, исполняющий обязанности подробно остановился на деятельности Совета по этике, где сравнил статистические данные за отчетный период 2016-2017. Согласно информации, в связи с реализацией мероприятий, проводимых в целях профилактики недопущения нарушений норм служебной этики и коррупционных правонарушений, применение дисциплинарных взысканий снизилось на 26%.

Кроме того, уполномоченный по этике местных исполнительных органов области А.Алишев проинформировал, что за данный период поступило 10 заявлений от государственных служащих и других граждан, по которым проведены проверки и даны соответствующие ответы. Наряду с этим, уполномоченный по этике принял на личном приеме 11 граждан, по заявлениям которых, согласно законодательству, были проведены проверки и даны соответствующие ответы.

«Уполномоченному по этике поступило 6 звонков по телефону. Граждане жаловались на факты грубого отношения специалистов районных отделов координации занятости и социальных программ, на неисполнение требований этического кодекса акимом сельского округа и на нарушение гражданских прав. Вместе с этим, жители пожаловались на качество исполнения функциональных обязанностей акимом сельского округа, низкий морально-психологический климат среди жителей аула, а также попросили оказать содействие для того, чтобы попасть на прием к акиму города. Все эти вопросы были решены и обсуждены своевременно с соответствующими государственными служащими. На отдельные вопросы были даны разъяснения», - сказал А.Алишев.

Помимо этого, из всех поступивших заявлений 8 были направлены в соответствии с компетенцией департаменту Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО, по одному из которых было возбуждено дисциплинарное дело. В результате соответствующим государственным служащим дано дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.





фотограф: Самат Мырзалиев