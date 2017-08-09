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Власти КНДР организовали масштабный митинг против новых санкций ООН

9 августа 2017, 19:42

Участники акции с транспарантами в руках выстроились на площади имени Ким Ир Сена в центре города.

Власти Северной Кореи организовали митинг в Пхеньяне с участием нескольких десятков тысяч человек, мероприятие призвано поддержать протест КНДР против новых санкций ООН, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Участники акции с транспарантами в руках выстроились на площади имени Ким Ир Сена в центре города, отмечает агентство.

Перед собравшимися выступил член политбюро и вице-председатель центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам. Он заявил, что "США и их союзники в очередной раз сфабриковали резолюцию по санкциям, получив контроль над ООН и придравшись к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты", — приводит агентство цитату из выступления.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Фото © AP Photo / Wong Maye-E



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