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Полиция Франции задержала мужчину по подозрению в совершении наезда на военных

9 августа 2017, 19:54

Известно, что задержанный получил ранение.

Человек, совершивший наезд на группу военных в северном пригороде Парижа, задержан. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает ТАСС.

"Задержанный после погони на автостраде - это человек, который совершил наезд на военнослужащих в Леваллуа-Перре", - приводит газета Le Figaro слова премьера, который выступал перед Национальной ассамблеей.

Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемого задержали полицейские. По их сведениям, речь идет о мужчине 1980 года рождения, который двигался по автостраде в сторону Кале на автомобиле, находящемся в розыске. При задержании мужчина пытался бежать. Полицейские вынуждены были совершить несколько выстрелов, ранив подозреваемого.

В среду утром в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) злоумышленник, находясь за рулем черного BMW, врезался в группу военнослужащих. Нападение произошло в 200 метрах от местной мэрии и менее чем в километре от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности.

В результате нападения шесть военнослужащих получили травмы и были госпитализированы.


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