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В Алматы ограничат движение по нескольким улицам города

9 августа 2017, 20:04

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.

Кратковременно ограничат дорожное движение по нескольким участкам городских улиц из-за проводимой в Алматы плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

В период с 23 часов 11 августа до 6 часов утра 14 августа перекроют движение по улице Толе би от проспекта Сейфуллина до улицы Масанчи;

- по улице Яссауи от улицы Уйгурская до улицы Киевская;

- по улице Жангельдина от улицы Янушкевича до улицы Макатаева.

Напоминаем, что реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.

Фото 365info.kz


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