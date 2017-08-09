Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ж.Туймебаев: Международный транспортный коридора способствует развитию туризма

9 августа 2017, 20:34

Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

Необходимо уделять серьезное значение придорожным сервисным услугам и инфраструктурным объектам. Они должны соответствовать современным требованиям. Об этом было сказано акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым в ходе ознакомления с ходом строительства международного транспортного автокоридора «Западная Европа - Западный Китай», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Автомобильные дороги имеют особое значение. Еще в древности многие крупные города располагались вдоль Великого Шелкового пути. В настоящее время вдоль таких магистральных дорог сосредоточена вся жизнь. Поэтому нам необходимо уделять самое серьезное значение развитию придорожных сервисных услуг и инфраструктурных объектов, которые, в свою очередь, должны соответствовать современным требованиям. Только тогда увеличится приток туристов в регион», - сказал Ж.Туймебаев.


Наряду с этим, в целях создания удобства для пассажиров, глава региона поручил построить вдоль указанной автодороги автозаправочные станции, магазины, кафе и небольшие мотели.


Отметим, что на сегодня на некоторых участках автодороги ведутся ремонтные работы. В ходе осмотра аким отметил, что одной из причин увеличения дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах является невыполнение в срок строительно-монтажных работ надлежащим образом. В связи с этим руководителям соответствующей сферы было поручено усилить работу с подрядными организациями.

Также глава региона поручил руководителям иностранных подрядных организаций закончить все работы не позднее 1 сентября текущего года.


Напомним, что на территории Южно-Казахстанской области международный транспортный коридор пересекает 70% населенных пунктов. Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».


Фото: Самат Мырзалиев


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...