Ж.Туймебаев: Международный транспортный коридора способствует развитию туризма

Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

Необходимо уделять серьезное значение придорожным сервисным услугам и инфраструктурным объектам. Они должны соответствовать современным требованиям. Об этом было сказано акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым в ходе ознакомления с ходом строительства международного транспортного автокоридора «Западная Европа - Западный Китай», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«Автомобильные дороги имеют особое значение. Еще в древности многие крупные города располагались вдоль Великого Шелкового пути. В настоящее время вдоль таких магистральных дорог сосредоточена вся жизнь. Поэтому нам необходимо уделять самое серьезное значение развитию придорожных сервисных услуг и инфраструктурных объектов, которые, в свою очередь, должны соответствовать современным требованиям. Только тогда увеличится приток туристов в регион», - сказал Ж.Туймебаев.





Наряду с этим, в целях создания удобства для пассажиров, глава региона поручил построить вдоль указанной автодороги автозаправочные станции, магазины, кафе и небольшие мотели.





Отметим, что на сегодня на некоторых участках автодороги ведутся ремонтные работы. В ходе осмотра аким отметил, что одной из причин увеличения дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах является невыполнение в срок строительно-монтажных работ надлежащим образом. В связи с этим руководителям соответствующей сферы было поручено усилить работу с подрядными организациями.

Также глава региона поручил руководителям иностранных подрядных организаций закончить все работы не позднее 1 сентября текущего года.





Напомним, что на территории Южно-Казахстанской области международный транспортный коридор пересекает 70% населенных пунктов. Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».





Фото: Самат Мырзалиев