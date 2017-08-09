В США до смерти избили ветерана Второй мировой войны за отказ покинуть свой дом

По данным американских СМИ, в нём 97-летний пенсионер прожил шесть десятков лет.

В американском Балтиморе до смерти избили 97-летнего ветерана Второй мировой войны Уэделла Тейта после того, как пенсионер отказался покинуть свой дом среди ночи, будучи одет лишь в пижаму. Как сообщает AFP, инцидент произошёл 21 июля в доме, в котором мужчина прожил шесть десятков лет.

По словам 65-летней дочери погибшего Тейты Сильвит Сванн, у её отца отняли право уйти на покой самому.

Как отмечает издание, Балтимор, в котором проживает порядка 2,8 миллиона человек, известен массовыми проблемами с наркоманией, бедностью и расовой сегрегацией. В 2017 году в городе было убито 211 человек.

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