EXPO 2017: анонс мероприятий на 10 августа

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

10 августа территория международной специализированной выставки ЭКСПО окрасится в красный и белый цвета. Так Турция отметит свой Национальный день. В торжественной церемонии открытия примут участие Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, а также Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстана Женис Касымбек.

В этот день повсюду будет ощутима атмосфера богатой турецкой культуры. С утра для представителей Казахстана и других стран-участниц проведут традиционный турецкий завтрак. Затем на национальной сцене ЭКСПО в рамках церемонии открытия выступит Вейсель Челикдемир, который представит песочное шоу, а группа «Анадолу атеши» с ансамблем танца «Хорон» передадут богатую культуру и энергию народа Анатолии.

В конце церемонии пройдет демонстрация турецкого военного оркестра «Мехтеран». А зрителям раздадут более тысячи букетов и турецких флажков. Помимо мероприятий на сценах, и на территории ЭКСПО, состоится ряд выступлений и в турецком павильоне. Посетители могут принять участие в мероприятиях, проходящих внутри и вне павильона, а также проведут незабываемый день, полный впечатлений, танцев, песен, смогут полюбоваться работами турецких мастеров рукоделия. Кроме того их ждут подарки и вкусные угощения в честь этого дня.

А к завершению дня Турция подготовила для своих гостей грандиозный сюрприз. Актеры известного телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ»,» Нуреттин Сонмез (Бамсы Бейрек), Дженгиз Джошкун (Тургут Альп) и режиссер Мехмет Боздаг встретятся с посетителями павильона, где проведут автограф-сессию.

Официальная церемония открытия состоится 10 августа в 11:00 часов на сцене у павильона Турции.

10 августа малазийский производитель складных велосипедов с электроприводом Компания Voltron проведет беседу на тему «Электрический велосипед как инструмент соединения последней мили в инфраструктуре общественного транспорта». Далее Центр Исследований Транспортировки Университета Малайзии будет говорить о Проектировании Устойчивого Городского Транспорта.

11 августа, в заключительный день Недели Зеленого Транспорта, Университет Malaysia Terengganu сделает доклад на тему «Мой Атмос: новый метод с стохастическим подходом к устойчивым моделям транспортировки».

В четверг, 10 августа 2017 года, состоится церемония открытия дня провинции Цзянси в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В мероприятии примут участие вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Тимур Токтабаев, заместитель председателя китайского комитета содействия международной торговле господин Чэнь Чжоу вице-губернатор Народного правительства провинции Цзянси господин Ли Ихуан, Временный поверенный в делах Посольства КНР в РК госпожа Лю Цзянпин, а также представители торговых ассоциаций Китая и Казахстана, представители национальных павильонов ЭКСПО-2017.

В рамках церемонии, китайская угольная энергетическая строительная корпорация провинции Цзянси подпишет соглашение о сотрудничестве в торгово-экономических проектах с Казахстаном; торгово-промышленная компания Наньчан Яоу, а также казахстанские компании ТОО «SyrDala Cement» и «Сайлан Актобе» подпишут рамочное инвестиционное соглашение.

Цзянси - одна из внутриконтинентальных провинций Китая, находящаяся на юго-востоке страны. В Национальном павильоне КНР представлены новейшие достижения и технологии провинции, а также продемонстрированы показательные проекты в сфере тепловой энергетики, гидроэнергетики, ветроэнергетики, генерации электроэнергии с использованием солнечных батарей и другие проекты.

Начало мероприятия в 10:20 час, Национальный павильон КНР.

10-11 июля 2017 года в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится VIII-ая конференция ФЭБ на тему: «Прогресс на пути к сокращению выбросов СО2 и энергоэффективному образу жизни», посвященная ускорению процесса перехода к "зеленой" экономике и привлечению инвестиций в инновационные проекты Казахстана.

В рамках форума с докладом выступят:

• Штефан Гзэнгер, Генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA);

•Марко Маттеини, Руководитель направления промышленного развития штаб-квартиры ЮНИДО;

•Карло Синатра, Представитель Глобальной программы по устойчивой энергетике (GSSEP);

•Болат Акчулаков, Генеральный директор Ассоциации «Kazenergy»

•Бауржан Ибраев, Генеральный Директор по производству АО «НАК «Казатомпром»;

•Винсент Энтони Спинелли, Вице-Президент по охране труда и окружающей среды АО «НК «КазМунайГаз»;

•Эндрю Уинстон, Основатель Winston Eco-Strategies.

Начало мероприятия: 9.00.