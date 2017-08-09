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Питт и Джоли могут отказаться от развода

9 августа 2017, 21:20

В мае сообщалось, что звёздная пара может встречаться втайне от своих детей, несмотря на бракоразводный процесс.

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли, возможно, намерены отозвать заявление о разводе и попытаться восстановить свой брак. Об этом стало известно журналу US Weekly от источников, близких к звёздной паре.

— Развод завис. За последние несколько месяцев они не сделали ничего, чтобы продолжать этот процесс, и всем кажется, что они уже и не намерены это делать, — заявил источник.

Это сообщение появилось через два месяца после известий о том, что Питт и Джоли встречаются втайне от детей. Возможной причиной восстановления отношений мог стать отказ Питта от алкоголя.

— Все думают, что они снова могут начать жить вместе, — полагает источник издания.

Напомним, о намерении одной из самых известных пар на земле развестись стало известно осенью 2016 года. Причиной были названы "непримиримые разногласия".

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли переехала в новый дом по соседству с Брэдом Питтом.

Фото: © РИА Новости/Алексей Петров


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