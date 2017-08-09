"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Ибрагимовича
9 августа 2017, 22:11
"Красные дьяволы" готовы предложить 35-летнему шведскому форварду новый контракт.
Как сообщает Sky Sports, руководство МЮ начало переговоры по новому контракту со Златаном Ибрагимовичем.
Напомним, что в настоящий момент футболист восстанавливается после травмы, которую получил в матче Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта".
Прошлый сезон Ибрагимович провёл в "Манчестер Юнайтед", но по истечении контракта, рассчитанного на один сезон, покинул клуб.
СМИ сообщали, что футболист может продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси", однако позже стало известно, что Златан предпочитает остаться в Европе.
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
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