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Сотрудница банка в Актобе присвоила 12 млн тенге

9 августа 2017, 23:11

Директор одного из банков в Актобе обвиняет собственного бухгалтера в хищении 12 миллионов тенге.

Сотрудница банка в Актобе подозревается в хищении 12 миллионов тенге, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Актюбинской области.

По информации полиции, 3 августа в полицию обратился директор филиала банка. Он сообщил, что сотрудниками безопасности финансового учреждения выявлена незаконная транзакция 12 миллионов тенге на личный счет.

Служба безопасности выявила и подозреваемую в хищении. Злоумышленницей оказалась 35-летняя менеджер банка по бухгалтерскому учету и отчетности.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Название банка, где произошло преступление, полицейские разглашать отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Михаил Мордасов


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