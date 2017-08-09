Сотрудница банка в Актобе присвоила 12 млн тенге
Директор одного из банков в Актобе обвиняет собственного бухгалтера в хищении 12 миллионов тенге.
Сотрудница банка в Актобе подозревается в хищении 12 миллионов тенге, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Актюбинской области.
По информации полиции, 3 августа в полицию обратился директор филиала банка. Он сообщил, что сотрудниками безопасности финансового учреждения выявлена незаконная транзакция 12 миллионов тенге на личный счет.
Служба безопасности выявила и подозреваемую в хищении. Злоумышленницей оказалась 35-летняя менеджер банка по бухгалтерскому учету и отчетности.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Название банка, где произошло преступление, полицейские разглашать отказались, ссылаясь на тайну следствия.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Михаил Мордасов
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