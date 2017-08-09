В Астане появятся обширные проекты в рамках программы «Духовная модернизация»

На сегодняшний день в целях реализации программы «Духовная модернизация» столичным акиматом ведется планомерная работа. Под руководством главы города Асета Исекешева создан городской штаб, в рамках которого генерируются уникальные проекты. А также из числа ученых, видных общественных деятелей, представителей культуры, искусства, молодежных организаций создана группа экспертов.

- В настоящее время для реализации этих задач работает «проектный офис». Также разработан реестр мероприятий, в который вошли 162 мероприятий, из которых реализованы 30. По 4-м направлениям - «Атамекен», «Рухани қазына», «Тәрбие және білім», «Ақпараттар толқыны» - проделана на сегодняшний обширная работа, - рассказал заместитель акима Ермек Аманшаев в ходе расширенного совещания экспертной группы по вопросам реализации программы «Духовная модернизация».

Так, по блоку «Атамекен» предусмотрены около 100 мероприятий – это «Карта местных инициатив» («Жергілікті бастамалар картасы»), которая предусматривает мероприятия по общественным инициативам, гуманитарным акциям и благотворительности. В этой связи составлен список и создан клуб меценатов города Астаны, куда вошли 57 крупных бизнесменов и предпринимателей города, которым предложены крупные инфраструктурные проекты, строительство школ, детских садов, обустройство дворовых и футбольных площадок, оснащение необходимым оборудованием школ и медицинских организаций и т.д.

В рамках государственно-частного партнерства различной стадии реализации находятся строительство 2 детских садов (Казатомпром, Казахтелеком), триатлон парка. Также продолжаются социальные акции по предоставлению продуктов питания на бесплатной основе нуждающимся, малоимущим семьям в крупных сетях, рынках, предприятиях (от ТОО «Бахус-Астана» в сети «5 минут», ТОО «Мирас Астаны» - рынок «Шапагат»).

С 10 августа в крупных торговых центрах будут установлены контейнеры для сбора вещей для малоимущих семей, детских домов, детям-сиротам и т.д.

Акция «По дереву каждому новорожденному» предусматривает поздравление с рождением ребенка Астаны и выдачу карты-схемы с указанием о месте расположения дерева, за которым могут заботиться родные и близкие ребенка.

Один из культовых культурологических проектов города «ASTANA ART FEST» в этом году посвящен теме экологии, бережного отношения к окружающей среде.

Экологическая акция «Туған мекен» на территории Астаны и в пригородной зоне на системной основе проводится Альянсом автоклубов Астаны. В данной акции принимают участие более 300 членов автоклуба и их семей, которые занимаются не только проведением субботников, но и благустройством территории (установлено 3 беседки, 5 информационных баннеров, выпущено в Вячеславское водохранилище 9 тысяч мальков).

Акцию «Ардагерлерді ардақтайық» по уборке дворов и квартир пожилых людей проводят молодежные организации.

По блоку «Рухани қазына» утверждено проведение 50 крупных проектов, среди них особо можно выделить проекты: «Ұлттық мәдениет», «Дәстүр және құндылықтар», «Ішкі туризм», «Ел бірлігі», «Асыл ұрпақ», «Қасиетті Қазақстан», «Мәдени даму» и другие.

В этой связи в ближайшее время будет принята программа «Елорда мәдениеті – Столичная культура», в которой найдет отражение программа развития культуры и искусства в Астане, дальнейшее продвижение культурных брендов столицы и новые тенденции промоушн, максимальное использование творческого потенциала известных казахстанских режиссеров, драматургов, сценографов.

- Особо хотелось бы отметить особую важность при реализации творческих проектов, репертуаров творческих коллективов отражение в них тех важных тем, концептуальных направлений, которые отражены в программе «Рухани жаңғыру». Одним из ключевых проектов данной программы станет карта «Сакральная Астана», которая объединит в себе 20 памятников историко-культурного наследия, находящихся на территории столицы. Среди них особое место должен занять Мемориально-сакральный комплекс «Бозок», - сообщил Аманшаев.

Сакральная карта Астаны объединяет в себе несколько компонентов популяризации проектов «Рухани жаңғыру» среди различных сегментов целевой аудитории – это, с одной стороны, неоценимый источник изучения и познании истории края, с другой – предмет и основа формирования уважительного и патриотического отношения к своей земле, столице, стране.

В-третьих, она должна стать одним из креативных компонентов туристического кластера столицы, отметил заместитель акима.

Новый учебный год во всех организациях образования начнется с классных часов на тему «Туған жер – рухани жаңғыру». Также пройдут городской слет юных краеведов и туристов «Менің Отаным – Қазақстан», детский фестиваль «Одаренные дети Астаны», экологическая акция «Тал күні» - посадка деревьев на территории столичных школ, а также на площадке ASTANA ART FEST состоится пленэр для школьников на тему «Образы Астаны».

Совместно с Білім Медиа групп «Білім ленд» реализуется проект «Читающая Астана», в рамках которого во всех ЦОНах, 27 автобусных остановках установлен интерактивный баннер, где указан QR код для скачивания и чтения книги через имеющие на руках гаджеты в электронной библиотеке. Всего в библиотечном фонде представлено более 10 тысяч электронных книг-шедевров казахской и мировой литературы на трёх языках. Этот проект развивается дальше и должен охватить школы, колледжи и медицинские учреждения.

Молодежные организации города, лидеры общественного мнения среди студенческой молодежи объединились в Клубы: «А14», включающий, все Комитеты по делам молодежи вузов с целью в том числе консолидации и популяризации программы и проведения городских мероприятий, в Клуб «А 34» входят лидеры студенческих самоуправлений 34 колледжей столицы.

Также реализуется конкурс среди молодых поэтов (Мүшәйра), проект по укреплению семейных ценностей на основе культуры, народных традиций и нравственных устоев «Отбасы – бақыт мекені», военно-патриотические игры «Жау жүрек мың бала» и другие.

С начала учебного года начнет свою работу единый «Клуб истинных друзей Астаны», включающий в себя цели аккумуляции усилий таких организации как «Астана – город добрых сердец», «Делай добро» и другие. Активистами данного клуба будет оказываться адресная помощь пожилым, одиноким людям на безвозмездной основе.

Говоря о прагматизме, Глава государства подчеркнул: «Умение жить рационально, с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении. И это единственно успешная модель в современном мире».

Акцент молодежных инициатив города Астаны будет сфокусирован именно на вышеуказанных принципах.

В настоящее время общая совокупность количества подписчиков, позитивных лайков, положительно отозвавшихся и поддерживающих основные мероприятия, проводимых в рамках программы «Рухани жаңғыру», охваченных информационным покрытием в аккаунтах отдельных лиц, вайнеров, лидеров общественного мнения, звезд в социальных сетях: Инстаграме, Фейсбуке, Вконтакте, составляет более 1 млн человек.

Все мероприятия и проекты, реализованные в рамках «Рухани жаңғыру» получили одобрение и поддержку в соцсетях среди широких слоев столицы и страны, заключил Аманшаев.