Установка камер видеонаблюдения позволила снизить преступность в Астане

В настоящее время к системе комплексного обеспечения жизнедеятельности (СКОЖ) подключены 2178 камер видеонаблюдения, передает медиа-центр столичного акимата.

В целях бесперебойного обеспечения жизнедеятельности столицы и оперативного принятия решений по реагированию на нештатные ситуации к началу выставки «ЭКСПО-2017» был создан Ситуационный центр акимата города Астаны.

Для обеспечения работы Ситуационного центра в период проведения выставки сформирована оперативная рабочая группа в составе представителей государственных и правоохранительных органов, учреждений и предприятий по реагированию на нештатные ситуации.

Работа по установке камер видеонаблюдения, интегрированных с системой комплексного обеспечения жизнедеятельности (СКОЖ), продолжается. В настоящее время к системе СКОЖ подключены 2178 камер видеонаблюдения, из них: 360 – собственные камеры АО «Астана Innovations», 1818 – новые установленные и интегрированные камеры в общественных местах Астаны.

«Установка камер видеонаблюдения в целом позволила снизить преступность в столице. С 10 июня по 1 августа 2017 года зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Спасено 4 человека», - отметили в Ситуационном центре.

Между тем службой «109» зарегистрировано 6613 нештатных ситуаций. Зарегистрировано 4021 правонарушений и преступлений, что на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на значительное увеличение потока туристов.

В Call-центр поступило 428 звонков информационно-справочного характера, в основном по вопросам миграционного контроля.

Акимат Астаны подвел итоги двух месяцев проведения выставки ЕХРО-2017. По линии городского акимата на этот период запланировано 647 культурных мероприятий самых разных форматов и жанров. Все мероприятия акимата Астаны в рамках ЕХРО-2017 проведены в срок и без срывов. Успешному проведению международной выставки способствовала большая подготовительная работа и слаженные действия штаба по подготовке к EXPO при городском акимате.

Идея проведения ЕХРО принадлежит Главе государства Нурсултану Назарбаеву. Проведение масштабного мероприятия уже оказало положительное влияние на развитие столицы Казахстана. Отмечается значительный рост туризма, подписания бизнес-контрактов, налоговых поступлений, развитие городской инфраструктуры.

В рамках ЕХРО начата реализация 69-го шага Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева. Данный шаг предусматривает превращение Астаны в деловой, культурный и научный центр Евразии, притягивающий исследователей, студентов, предпринимателей, туристов со всего региона.