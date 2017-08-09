СМИ: В Алматы у бывшего министра украли 3 млн долларов и 50 тысяч евро

У бывшего министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова в Алматы украли три миллиона долларов, 50 тысяч евро, а также наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге, передает телеканал КТК.

ЧП произошло в частном доме. Как удалось выяснить, поздней ночью к воротам особняка подъехал автомобиль «DaewooNexia». Из него вышли несколько человек, они же спустя несколько минут вынесли из помещения и увезли 3 млн долларов, 50 тысяч евро и часы люксовой швейцарской марки стоимостью 150 тысяч долларов.

«Неустановленные лица незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред», - говорится в материалах дела.

Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов, чье имя фигурирует в постановлении – это бывший казахстанский министр туризма и спорта, а еще бывший аким Астаны. Согласно данным полиции, ограбили именно его.

Одного подозреваемого уже задержали. Им оказался 37-летний житель Алматинской области. Однако его защитник считает: доказательств, что именно он украл миллионы, нет никаких.

Алимжан Оралбай, адвокат: - Следствие не объясняет, каким образом они именно подозревают его. В деле нет ни единого показания свидетелей, которые бы сказали, что данный человек был, находился в том месте. В деле нет ничего такого. Ни видеозаписи! В постановлении квалификации следователь должен четко записать, в чем заключается его подозрение.

Адвокат задержанного сомневается во всем. В том числе и в сумме ущерба, нанесенного бывшему министру Досмухамбетову. И хочет, чтобы пострадавшая сторона рассказала и доказала, что в доме действительно хранили миллионы долларов и десятки тысяч евро.

Алимжан Оралбай, адвокат: - Удивляет, что на сегодняшний день есть постановление о квалификации преступления, в котором ни слова не описывается - откуда, каким образом подтверждает потерпевшая сторона – Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – что у него была сумма три миллиона долларов. Подтверждений каких-либо документальных, что у него была такая сумма, нет.

В доме 37-летнего подозреваемого уже провели обыск. Ни американской, ни европейской валюты, ни даже часов класса «люкс» у него не нашлось.

Сам бывший министр Досмухамбетов, который по бумагам значится хозяином колоссальной суммы, давать комментарии на камеру отказался. Но в телефонной беседе сообщил, что произошла какая-то ошибка. Дом, откуда вынесли миллионы, принадлежит не ему. К этим деньгам экс-чиновник вообще не имеет никакого отношения: в коттедже якобы проживает брат, а доллары – это выручка за его проданную базу в Боровом. Почему тогда в деле значится фамилия именно экс-чиновника - остается загадкой.