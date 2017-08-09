Да пребудет с вами сила Щучьего веления: в России хотят сделать спектакль о превращении Дарта Вейдера в казака

Постановку презентовали в июле на форуме «Казачья сила Урала», она одобрена региональной Общественной палатой.

Общественная палата Свердловской области обещала помочь уральскому казачьему театру «Калина» найти денег на постановку спектакля «Емеля и звездные рыцари», в котором Дарт Вейдер принимает традиционные русские ценности и становится казаком. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Ведомости-Урал».

«А что если соединить доброту и мудрость любимых сказок с захватывающими спецэффектами из космического блокбастера? Малыши почерпнут из любимых сказок мудрость и силу, а захватывающий сюжет, зрелищные бои на световых мечах, эффектные акробатические трюки не заставят их скучать! Да пребудет с вами сила Щучьего веления!» — так характеризуют свой спектакль создатели.

Постановку презентовали в июле на форуме «Казачья сила Урала». Она одобрена региональной Общественной палатой.

«Конечно, некоторые презентации требуется доработать, чтобы проекты были заточены под конкретное министерство. В этом мы точно поможем. Тогда уже можно будет вести речь о получении субсидий из областного бюджета или грантов по одной из федеральных программ», — заявил секретарь ОП Свердловской области Сергей Полыганов.

Дарт Вейдер — главный герой оригинальной трилогии «Звездные войны» и трилогии-приквела (изначально — Энакин Скайуокер), рыцарь-джедай, перешедший на Темную сторону Силы. В трех ранних фильмах он предстает как главный антагонист серии, а в предыстории — как главный протагонист.

Кадр: Великая Эпоха / YouTube