Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сотрудники BBC по ошибке показали порно в прямом эфире

10 августа 2017, 00:27

В эфире вечерних новостей на британском телеканале BBC внезапно показали девушку, раздевавшуюся перед мужчиной.

Инцидент произошел во время выпуска программы News at Ten, которую ведет Софи Рэйуорт. Представители канала заявили, что ищут виновника недоразумения, сообщает «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как за спиной у телеведущей внезапно включается секс-видео.

Оказалось, что эротический ролик включил на своем компьютере один из работников эфира. Пока неизвестно, постигнет ли его какое-либо наказание.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...