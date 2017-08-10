Сотрудники BBC по ошибке показали порно в прямом эфире

В эфире вечерних новостей на британском телеканале BBC внезапно показали девушку, раздевавшуюся перед мужчиной.

Инцидент произошел во время выпуска программы News at Ten, которую ведет Софи Рэйуорт. Представители канала заявили, что ищут виновника недоразумения, сообщает «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как за спиной у телеведущей внезапно включается секс-видео.

Оказалось, что эротический ролик включил на своем компьютере один из работников эфира. Пока неизвестно, постигнет ли его какое-либо наказание.