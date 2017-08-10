В Армейских международных играх-2017 абсолютную победу одержали казахстанские снайперы

В Казахстане состоялось закрытие Армейских международных игр-2017, которые прошли с 1 по 9 августа на территории 40-й военной базы «Отар», сообщает Zakon.kz.





Напомним, армейские соревнования прошли по трем номинациям - «Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня» и «Соревнования расчетов БПЛА». По итогам всех трех этапов конкурса снайперы из Казахстана заняли первое место, китайские и российские военнослужащие разделили второе место, третье досталось команде из Беларуси. Лучшим снайпером конкурса стал младший сержант Нурсултан Бақтораз. Лучшей снайперской парой признаны младший сержант Мақсат Шиналиев и старший сержант Ерғанат Кудабеков.





Между тем, в финал конкурса снайперов прошли четыре лучшие команды по итогам первого и второго этапов. Это команды из Казахстана, России, Китая и Беларуси. На протяжении всей игры все участники конкурса показали высокий уровень мастерства, физической выносливости и меткости.





Одним из ярких моментов второго этапа стало состязание «Стрельба по воздушной цели» (БПЛА). Участникам необходимо было поразить три цели, представляющих из себя голову «условного» террориста, ростовую фигуру и мишень БПЛА. Самым дальним расстоянием на 500-600 метров стала стрельба по ростовой фигуре. За поражение каждой мишени командам добавлялось от 10 до 25 баллов.





Самым зрелищным моментом состязаний был третий этап соревнований, который включал в себя дистанцию в 1 км, на которой снайперам пришлось преодолевать пролом в стене, забор высотой два метра, ров, проход в проволочном заграждении, поражение грудных фигур на расстоянии 300 м из снайперской винтовки Драгунова, метание учебных гранат РГД-5, прохождение динамической стены, завал из автомобильных колес и наклонную лестницу.





Стоит отметить, что в этом году в программу конкурса был внесен ряд изменений: было увеличено с 3 до 5 количество мишеней для стрельбы из пистолета Макарова и за одну непораженную цель при стрельбе СВД был добавлен один штрафной круг.





Также команда Казахстана стала лучшей и по итогам заключительного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» и заняла почетное первое место. На втором месте – команда Республики Беларусь, на третьем – России, на четвертом - Азербайджана и на пятом - команда из Кыргызстана.





Лучшим механиком-водителем стал сержант Чиктаев Рустам из России, лучшим наводчиком - ефрейтор Швая Иван из Беларуси. Лучшим командиром расчета признан младший сержант Оруджов Эльшат из Азербайджана, лучшим минометным расчетом определен минометный расчет под руководством сержанта Абильдаева Мейрхана из Казахстана.





Фортуна улыбнулась казахстанским военнослужащим и в этом конкурсе, они заняли первое место. На втором оказалась команда из Беларуси, на третьем – из России, на четвертом - из Азербайджана, на пятом - из Кыргызстана.





Участники соревнований показали высокий уровень профессионального мастерства, физической выносливости и меткости. Им пришлось преодолеть четыре этапа конкурса: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт», «Эстафета» и «Эстафета - Финал».





На протяжении всех этапов они состязались в точности стрельбы из пулемета, миномета, гранатомета и автомата, а также в скорости прохождения трассы с препятствиями «Змейка», «Колейный проход в минно-взрывном заграждении», «Холм» и «Макет колейного моста».





Стрельба из миномета велась из специально подготовленного окопа с укрытием для личного состава. По сравнению с прошлогодним конкурсом при проведении «Ночного спринта» подсветка цели осуществлялась 120 - миллиметровым минометом 2Б11.





Итак, лучшим механиком-водителем стал сержант Чиктаев Рустам из России, лучшим наводчиком - ефрейтор Швая Иван из Республики Беларусь, лучшим командиром расчета - младший сержант Оруджов Эльшат, лучшим минометным расчетом определен минометный расчет под руководством сержанта Абильдаева Мейрхана из Казахстана.





По итогам конкурса «Соревнования расчетов БПЛА» на первое место вышла команда из Казахстана, на второе - команда из России, на третье - из Ирана. Лучшим техником БПЛА стал майор Джафариан Хамид из Ирана, а лучшим оператором БПЛА стал старший лейтенант Владимир Заинчковский из России.





В ходе упражнений команды поочередно выполняли задания по подготовке комплекса к полету, ведению воздушной разведки местности с фиксацией изображения, сопровождению колонны на марше и возвращению БПЛА в исходный пункт. Расчеты БПЛА оценивались по общему времени, затраченному на выполнение упражнения. Участники конкурса определились в наиболее сложных и динамичных упражнениях: «найти и доложить», «найти и уничтожить», «стрельба расчета на зачет».





- Международные армейские игры-2017 внесли особый вклад в историю войск разных стран мира, - отметил министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Сакен Жасузаков. – Хочу выразить благодарность руководителям стран-участниц, которые направили свои команды на эти игры. Они не просто участвовали в соревнованиях, но и познакомились с историей и культурой казахского народа, съездили в Астану, посетили ЭКСПО.





Соревнования, как вы знаете, прошли по трем номинациям, участники доказали, что являются одним из лучших профессионалов мира. Спасибо судьям и организаторам за большую работу, которая была проведена в эти дни в Отаре.





По мнению сержанта Криала Бэйна из ЮАР , соревнования в Отаре прошли на высоком уровне.

- Я первый раз в Казахстане, - говорит он. – Казахстан – очень красивая страна. Мы получили здесь большое удовольствие и хороший опыт. Надеемся, что в следующем году приедем еще раз. Мы участвовали в конкурсе «Снайперский рубеж», но, к сожалению, были не очень подготовленными. В следующий раз обязательно подготовимся и, надеемся, займем призовое место. Казахстанские стрелки были очень хорошо подготовлены, за ними очень интересно было наблюдать. Хочется поблагодарить вашу сторону, для участников были созданы все условия, и медицина была очень хорошей.





- Мы участвовали в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в номинациях «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» и заняли третье место в общекомандном зачете, - рассказывает старшина, командир минометного расчета Андрей Шумиль из России . – Финальная эстафета у нас немного не получилась. Нам, россиянам, можно было бы выступить лучше, если бы не погодные условия. Они у нас разные, здесь жаркий сухой климат. А так организация армейских игр была на высоком уровне.





Тренер по стрельбе полковник Хуа Лу из Китая уже второй раз участвуют в армейских играх, которые проходят именно в Отаре.

- Мне кажется, порядок проведения этого конкурса лучше, чем в прошлом году. С каждым разом улучшается, - считает она. – В первую очередь хочу поблагодарить Республику Казахстан за то, что дала нам уникальный шанс поучиться друг у друга снайперскому мастерству. В этом году все команды проявили себя лучше, чем в прошлом году, показали себя с хорошей стороны. Наши снайперы тоже достойно потрудились, мы очень много тренируемся, в нашей армии много моих учеников. Надеюсь, в будущем в этих играх будут участвовать и женские снайперские пары.





Ефрейтор Дима Ильинов также участвовал в «Снайперском рубеже» и занял первое место. На вопрос, легко ли казахстанцам завоевывать победу у себя дома, ответил: «Победа сильнейших не зависит от места – дома или в гостях. Я считаю, что мы честно заслужили, наш труд не прошел даром».

















































Торгын Нурсеитова

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