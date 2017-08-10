В Интернет попали живые фотографии новых iPhone
Авторитетный инсайдер Сонни Диксон предоставил ресурсу 9to5Mac несколько фотографий, на которых запечатлены три новые модели смартфонов Apple.
Опубликованные снимки отчасти подтверждают ранее просочившиеся сведения об устройствах. К примеру, на фотографиях можно разглядеть, что все три смартфона имеют стеклянную заднюю панель вместо традиционной алюминиевой. По словам экспертов, подобный выбор материала корпуса обусловлен наличием в новых iPhone функции беспроводной зарядки.
9 августа 2017 г.
Кроме того, снимки позволяют сравнить размеры смартфонов. Примечательно, что 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus выглядит куда более габаритным, чем 5,8-дюймовый iPhone 8, поскольку "восьмёрка" оснащена безрамочным дисплеем.
Также на фотографиях можно увидеть, что у iPhone 7s Plus двойная камера расположена горизонтально, в то время как у топовой модели — вертикально. В свою очередь, iPhone 7s оказался самым компактным и получил одинарный фотомодуль.
Что немаловажно, слухи о сканере отпечатков пальцев на задней панели iPhone 8 не подтвердились. По всей видимости, инженеры компании действительно решили отказаться от дактилоскопического сенсора в новом флагмане.
Напомним, ранее инсайдер Стив Хаммерстоффер, более известный под псевдонимом OnLeaks, заявил в своём "твиттере", что компания Apple приступила к массовому производству iPhone 8. Таким образом, новые смартфоны должны быть представлены уже в сентябре.
Позже вице-президент компании Foxconn Ло Чжуншэн заявил, что iPhone 8 "будет недешёвым". По данным The Telegraph, розничная цена iPhone 8 на американском рынке составит от $1200 до $1400. Для сравнения, iPhone 7 Plus на 256 Гбайт продаётся сегодня за $969.
Фото: © twitter.com/VladimirTwin
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