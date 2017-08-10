Таныш булыгыз, Гарри Поттер! Книгу Роулинг впервые перевели на татарский

Над переводом романа Джоан Роулинг, как сообщается, работали 13 волонтёров из Казани.

Книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" перевели на татарский язык 13 волонтёров из Казани, сообщает "Азатлык". Адаптировали издание под руководством студента Айдара Шайхина.

— Работа началась в прошлом году, но отдельные фрагменты книги уже были переведены на татарский язык несколько лет назад, — заявил он.

Презентация переведённой книги назначена на 19 августа на дизайн-ярмарке "Сенной базар" в Казани. После этого издание планируют выложить в свободный доступ. Отметим, что Шайхин перевёл на татарский пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя".

В свою очередь, интернет-пользователи решили подумать над оформлением обложки и накреативили несколько альтернативных вариантов.





Первую книгу о Гарри Поттере перевели на татарский язык.

Поможем с обложками, раз такое дело



Часть 1 pic.twitter.com/KMhyXwYhzZ — Лепра (@leprasorium) 9 августа 2017 г.