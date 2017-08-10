«Барыс» обыграл «Авангард» на Кубке Президента в Астане

Хоккеисты «Барыса» обыграли омский «Авангард» в третьем матче на домашнем Кубке Президента РК в Астане, передает Vesti.kz.

Игра проходила 9 августа и завершилась со счетом 4:3. Хозяева пропустили первыми уже спустя 23 секунды после стартового вбрасывания, счет открыл Дмитрий Жукенов. Но уже в шестой минуте «Барыс» вел 2:1 благодаря шайбам новичкам команды Линдена Вея и Дмитрия Шевченко.

Едва команды вернулись на лед после первого перерыва, еще одну шайбу «Авангарду» забросил Кевин Даллмэн. Никита Лисов позволил гостям сократить разрыв до минимума в середине второй 20-минутки. В третьем периоде вернувшийся на лед после травмы Найджел Доус оформил за «Барыс» четвертую шайбу в матче, вернув команде комфортное преимущество. Но за несколько минут до конца матча за омичей отличился воспитанник казахстанского хоккея, получивший российское гражданство, Семен Кошелев. Сравнять счет в основное время гости не успели.

Хоккеисты «Барыса» следующую игру проведут 11 августа, когда встретятся с «Трактором». Игра начнется в 19:30.