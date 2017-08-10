Синоптики обещают дождливый четверг
10 августа 2017, 06:00
Лишь на западе и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на западе и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.
В Костанайской, Акмолинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Западно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской областях ожидается местами ветер 15-20 м/с, шквал. В Мангыстауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, град.
В Кызылординской, днем в Южно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, град.
В Карагандинской области ожидается местами град, шквал, ветер 15-20 м/с.Днем в Алматинской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 31°, частично облачно.
В Астане днем 20°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: nastol.com.ua
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