В Берельском кургане захоронена степная амазонка
10 августа 2017, 06:46
В склепе погребенной женщины найден кинжал, значит эта женщина-воин.
Берельскую Долину царей, где под руководством профессора Зейноллы Самашева продолжаются археологические раскопки кургана №5, посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».
Вместе с Зейноллой Самашевым он спустился на 7-метровую глубину найденного захоронения женщины древней родовой знати и внимательно изучил обнаруженные фрагменты.
«В склепе погребенной женщины найден кинжал, значит эта женщина-воин, - отметил Даниал Ахметов. - В древности женщины вместе с мужьями участвовали в походах. Это были женщины - воительницы, степные амазонки. Примеров тому немало. Таковой была и принцесса Томирис, которая также жила на этой территории. Неслучайно женщина из расположенного рядом другого кургана, кургана №2, где мы в прошлом году установили стеклянный саркофаг, удостоилась такого сакрального погребения. Она вся была в золоте. И это говорит о том, что женщины того поколения имели равные права с мужчинами, обладали правом голоса в принятии важных решений. Из этого вытекает вывод о серьезных демократических устоях наших предков, живших на этой земле еще в III веке до нашей эры».
Там же на месте Ахметов озвучил решение, что надо возвести аналогичный, как над вторым курганом стеклянный саркофаг, но гораздо больших размеров. Кроме того, он поддержал предложение профессора З. Самашева, построить в Берельской Долине царей историко-археологический музейный комплекс.
«Средства для этого мы выделим, программу археологических изысканий продолжим дальше, продумаем вопросы инфраструктуры. В этом году мы завершим капитальный ремонт дороги по левобережью Бухтармы от Береля до Урыля. Мы построим мост к этой дороге, чтобы было удобно людям приезжать. Десятки наших туристов, тысячи школьников поедут сюда познавать историю своей страны и проникаться патриотизмом. Это будет синтез науки, познавательной деятельности и туризма».
Между тем, по завершению поездки в Берель стала известна главная археологическая новость: все основные научные выводы археологов- исследователей Берельского некрополя за последние два года профессор Зейнолла Самашев озвучит на международной конференции археологов, которая пройдет в Усть-Каменогорске 8 сентября.
Фото: Казинформ
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