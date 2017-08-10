В Берельском кургане захоронена степная амазонка

Там же на месте Ахметов озвучил решение, что надо возвести аналогичный, как над вторым курганом стеклянный саркофаг, но гораздо больших размеров. Кроме того, он поддержал предложение профессора З. Самашева, построить в Берельской Долине царей историко-археологический музейный комплекс.





«Средства для этого мы выделим, программу археологических изысканий продолжим дальше, продумаем вопросы инфраструктуры. В этом году мы завершим капитальный ремонт дороги по левобережью Бухтармы от Береля до Урыля. Мы построим мост к этой дороге, чтобы было удобно людям приезжать. Десятки наших туристов, тысячи школьников поедут сюда познавать историю своей страны и проникаться патриотизмом. Это будет синтез науки, познавательной деятельности и туризма».





Между тем, по завершению поездки в Берель стала известна главная археологическая новость: все основные научные выводы археологов- исследователей Берельского некрополя за последние два года профессор Зейнолла Самашев озвучит на международной конференции археологов, которая пройдет в Усть-Каменогорске 8 сентября.



