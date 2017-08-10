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Землетрясение произошло в 466 км от Алматы в Китае

10 августа 2017, 07:41

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» сегодня, 10 августа, в 06 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 466 км на северо-восток от города Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.21° с.ш. 82.52° в.д. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Фото: BNews.kz

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