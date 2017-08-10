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Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший исполнитель года» в Гонконге

10 августа 2017, 08:11

27 марта 2017 года Димаш завоевал китайский «Грэмми», выиграв в Китае премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии».

Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший исполнитель года» на Golden melody awards в Гонконге, сообщает МИА "Казинформ".

«Суйинши! Я победил в номинации «Лучший исполнитель года» на Golden melody awards в Гонконге. Благодарю всех моих слушателей! Я вас всех люблю, мои дорогие», - написал Димаш Кудайберген.

Димаш Кудайберген - обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец», награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана». 27 марта 2017 года Димаш завоевал китайский «Грэмми», выиграв в Китае премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии». Затем в ходе 17th Top China Music Awards Димаша признали популярным певцом международного уровня. Известность на мировом уровне молодой казахстанский певец приобрел благодаря участию в конкурсе Singer-2017 в Китае, где занял второе место.

В июне 2017 года в Астане состоялся первый сольный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

На одной сцене с Димашем выступили заслуженная артистка Казахстана, известная оперная певица Майра Мухамедкызы, яркая звезда Китая Терри Лин, победительница Евровидения-2012 Лорин (Швеция), исполнительница из Великобритании Софи Элис Бекстор и российская певица Кристина Орбакайте.

Фото: соцсети

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