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Во Флориде упал истребитель ВМС США

10 августа 2017, 08:27

К настоящему времени военный уже госпитализирован, он не получил серьезных травм.

Истребитель Военно-морских сил США F-5N упал в среду в океан недалеко от побережья штата Флорида, пилот катапультировался и был спасен службой Береговой охраны США, сообщает ТАСС.

По его данным, инцидент произошел примерно в 40 км к юго-востоку от американского города Ки-Уэст, на территории которого находится аэродром ВМС США. Как следует из заявления, после поступления информации о том, что пилот истребителя оказался в воде, Береговая охрана отправила за ним вертолет. К настоящему времени военный уже госпитализирован, он не получил серьезных травм.

В заявлении ВМС США говорится, что истребитель упал в океан во время тренировочного полета. В связи с инцидентом начато расследование.

Фото: AFP

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