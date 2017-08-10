КНДР запланировала ударить по району американского острова Гуам
10 августа 2017, 08:41
Они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тысячи километра, а затем упасть в воду в 30-40 километров от Гуама.
Командование Корейской народной армии (КНА) завершит в середине августа работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы, передает Лента.ру.
План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Согласно замыслу военных, они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тысячи километра, а затем упасть в воду в 30-40 километров от Гуама.
Как отмечают в Пхеньяне, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также указывается, что после завершения работы над планом КНА представит его верховному главнокомандующему Ким Чен Ыну, который при необходимости может отдать приказ о его реализации.
Кроме того, командование КНА подвергло критике заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит на угрозы Пхеньяна «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Как подчеркнули в Пхеньяне, обстоятельный диалог с Трампом, «который лишен разума, невозможен, на него можно воздействовать только силой».
Ранее КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. Также в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.
Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.
Фото: Globallookpress.com
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