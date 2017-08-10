Совет глав уполномоченных органов в области транспорта планируется создать в ЕАЭС

Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта планируется создать в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Создание вспомогательного органа Евразийского экономического союза, обеспечивающего взаимодействие органов власти пяти государств-членов при реализации скоординированной транспортной политики, рассмотрено на встрече руководителей транспортных ведомств стран ЕАЭС в Иссык-Кульской области (Кыргызстан).

Как считает член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов, работа совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта должна быть формализована.

«Совещание министров проводится восьмой раз с момента учреждения ЕЭК. Необходимо зафиксировать статус министерского форума, который способствует решению самых сложных задач интеграции и сближению транспортных комплексов наших стран», - подчеркнул он.

Участники встречи обсудили разработанный комиссией проект положения о совете руководителей, в котором указаны принципы его формирования, задачи, функции и полномочия. До 15 сентября транспортные ведомства стран ЕАЭС должны направить в ЕЭК предложения к представленному проекту. Важнейшим вопросом повестки встречи руководителей был вопрос о завершении согласования проекта дорожной карты по реализации основных направлений согласованной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с формированием условий для развития и повышения эффективности автомобильных перевозок грузов, на долю которых приходится основной объем транспортных услуг (82% общего объема грузоперевозок в ЕАЭС за первые пять месяцев 2017 года). В частности, было определено, что для оптимизации перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов будут разработаны отдельные документы, устанавливающие требования по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам автотранспортных средств, единый механизм контроля перемещения, сроки и алгоритм взаимодействия уполномоченных органов. Это позволит синхронизировать действия при выдаче разрешительных документов и снизить административные издержки перевозчиков.

По инициативе министра транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбека Калилова министры обсудили вопросы применения унифицированного тарифа при транзитных железнодорожных перевозках грузов через Казахстан в пункты назначений в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана.

По словам Адамкула Жунусова, на ближайшем заседании подкомитета по железнодорожному транспорту консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК будет сформирован пакет предложений, позволяющих обеспечить использование преимуществ унифицированного тарифа грузоотправителями и перевозчиками.

По итогам совещания подписаны протокольные решения. Следующая встреча министров состоится в декабре текущего года в Москве.